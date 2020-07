“Estamos orgulhosos do que fizemos. É uma prova da qualidade do trabalho que todos no clube temos vindo a fazer. Este processo iniciou-se há mais de dois anos, quando o presidente me contratou, e, com um plantel fantástico e um ‘staff’ e uma estrutura altamente competentes, conseguimos devolver o título grego aos extraordinários adeptos do Olympiacos”, congratulou-se.

A equipa de Pedro Martins terminou a Superliga Grega com somente uma derrota concedida em 36 jornadas, tendo estado sem perder qualquer encontro na prova entre 10 de fevereiro de 2019 e 12 de julho de 2020, uma série de 43 partidas que fez com que, durante vários meses desta temporada, fosse o conjunto europeu há mais tempo sem perder no seu campeonato.

O Olympiacos terminou a Superliga com 91 pontos, seguido do PAOK de Abel Ferreira, a equipa que interrompeu a sua série sem derrotas em 12 de julho (venceu por 1-0), com 73, e do AEK, com 69.