O jogador, de 28 anos, que é, com o guarda-redes Guitta, habitual escolha do treinador Nuno Dias, ingressou no Sporting ainda na formação, chegando à equipa principal em 2010/11, antes de ser emprestado ao AD Fundão e Quinta dos Lombos.

“Para mim é um enorme prazer e um orgulho continuar de verde e branco e a representar o clube do meu coração. Estou cá há muitos anos e espero ficar por muitos mais. Estou muito contente por ver que o Sporting CP continua a apostar em mim e reconhece o meu valor e a minha dedicação”, considerou Gonçalo Portugal, citado pelo clube.

Pelo Sporting, Gonçalo Portugal conquistou tudo o que era possível, com vários campeonatos, taças de Portugal, taças da liga, supertaças e a UEFA ‘Champions League’.