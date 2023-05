Segundo as mesmas fontes, o guarda-redes, de 29 anos, foi transportado para o hospital para “avaliar os danos resultantes da queda” que ocorreu na aldeia de El Rocío, em Huelva, sendo que “o seu estado geral é grave”.

O guardião natural de Sevilha está ao serviço do Paris Saint-Germain desde 2019, mas tem sido a segunda opção para a baliza dos parisienses, atrás do italiano Gianluigi Donnarumma.

De resto, no sábado, Rico esteve no banco de suplentes do PSG no empate 1-1 em Estrasburgo, que permitiu ao emblema da capital francesa, em que alinham os portugueses Danilo Pereira, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha, assegurar o 11.º título de campeão. Após o encontro, o jogador viajou para El Rocío, onde sofreu hoje a queda.