No seu site oficial, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou que Guerreiro e Trincão foram ambos dados como inaptos, devido a lesão, e Mota, avançado de 25 anos que atua no Monza, foi escolhido para se juntar ao grupo agora de 23 jogadores, liderado pelo selecionador Roberto Martínez, para o jogo com a Suécia.

“Francisco Trincão e Raphael Guerreiro foram considerados inaptos pela Unidade de Saúde e Performance e dispensados dos trabalhos da seleção nacional. Os dois jogadores foram avaliados na Cidade do Futebol durante esta segunda-feira”, lê-se na nota da FPF.

Dany Mota, internacional sub-21, junta-se assim a Francisco Conceição e Jota Silva na lista de estreantes da seleção portuguesa.

O avançado nascido no Luxemburgo, e que nunca atuou no futebol luso, leva esta época quatro golos marcados no Monza e esteve na campanha dos sub-21 na fase final do Europeu 2021, em que Portugal foi vice-campeão. Mota assinou três golos no torneio que decorreu na Eslovénia.

A FPF já tinha revelado hoje que Cristiano Ronaldo bem como Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix foram dispensados do encontro que vai decorrer em Guimarães e serão apenas opção para o segundo particular da janela de março, que será na Eslovénia.

A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, na quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois, em 26 de março, vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.

Lista dos 23 jogadores para o particular com a Suécia:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).

Defesas: Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), João Mário (FC Porto), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Diogo Leite (Union Berlin, Ale), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting) e Toti Gomes (Wolverhampton, Ing).

Médios: João Palhinha (Fulham, Ing), João Neves (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Matheus Nunes (Manchester City, Ing) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing).

Avançados: Francisco Conceição (FC Porto), Jota Silva (Vitória Guimarães), Dany Mota (Monza, Ita), Bruma (Sporting Braga), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra).