Viktor Gyokeres foi um dos destaques do Sporting na presente temporada, ao apontar muitos golos que garantiram a vitória dos leões. Quando confrontado esta noite pela sua continuidade, o avançado nada prometeu.

"Eu adoro estar aqui. Tem sido fantástico. Vamos ver o que irá acontecer. Isto é futebol. Não posso prometer nada. Mas tenho contrato com o Sporting e gosto muito de estar aqui. As coisas acontecem muito rápido no futebol e nós temos de nos adaptar. Sem Rúben Amorim? É difícil prever o futuro. É o nosso treinador agora e ainda temos alguns jogos até ao final da época", disse o jogador, salientando que a conquista do título é "é uma sensação espetacular. Vamos ver o que se passa daqui para frente. Sim, é o meu primeiro título numa primeira liga”.