“Número recorde de jogadores do Sporting numa convocatória dos sub-21 na última década. Oito jogadores. Três abaixo dos 19 anos”, escreveu Frederico Varandas na sua conta na rede social Instagram, numa publicação acompanhada por uma foto da lista de convocados atualizada.

O presidente dos ‘leões’ considera que a convocatória é “resultado de muito trabalho, de uma nova metodologia de desenvolvimento centrado no jogador, muito investimento e de um treinador da equipa A com coragem que aposta no talento jovem”.

Varandas refere que “destruir é fácil e rápido” e que “construir demora tempo”.

“O futuro do Sporting está garantido”, escreveu ainda, terminando a publicação com um agradecimento: “A todos os jogadores, treinadores, staff e colaboradores do futebol de formação do Sporting (Polo E.U.L e Academia)… muitos parabéns!”.

A seleção portuguesa de sub-21, orientada por Rui Jorge, está concentrada a preparar os dois próximos jogos de qualificação para o Europeu da categoria: com o Chipre, em 04 de setembro, em Larnaca, e com a Bielorrússia, em solo luso, em 08, em dois jogos de qualificação para a fase final do Euro2021.

Depois de alguns ajustes, devido a lesões, a seleção integra atualmente oito jogadores do Sporting: o guarda-redes Luís Maximiano, os defesas Eduardo Quaresma e Nuno Mendes, os médios Daniel Bragança, Miguel Luís, Pedro Gonçalves e Joelson Fernandes e o avançado Pedro Mendes.