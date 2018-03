O acidente ocorreu quando o barco navegava a 1.400 milhas (2.600 quilómetros) a oeste do cabo Horn, durante a disputa da sétima etapa da Volvo Ocean Race, entre Auckland (Nova Zelândia) e Itajaí (Brasil).

A direção da regata foi informada ao início da noite e as últimas informações foram atualizadas durante a madrugada.

Richard Brisius, CEO da Volvo Ocean Race, lamentou, esta manhã, o sucedido com John Fishcer que está "presumivelmente perdido no mar". "Isto parte-nos o coração. Como velejadores e organizadores de regatas, perder um tripulante no mar, é uma tragédia que nunca queremos imaginar. Estamos arrasados ​​e os nossos pensamentos estão com a família do John, amigos e companheiros da sua equipa", afirmou Brisius em comunicado.

O próprio “Sun Hung Kai” deixou a corrida para levar a cabo uma exaustiva operação de busca e resgate.

Fisher estava de guarda no momento do incidente e levava o equipamento de sobrevivência adequado quando caiu ao mar.