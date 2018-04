O treinador do Bayern Munique, Jupp Heynckes, elogiou esta sexta-feira o internacional português Cristiano Ronaldo depois de saber que iria defrontar o Real Madrid nas meias-finais da Liga dos Campeões de futebol.

O técnico, de 72 anos, enalteceu os ‘merengues’, em especial ao avançado português Cristiano Ronaldo, que vê como “um dos melhores jogadores do mundo”.

“Vai ser uma partida excecional do futebol europeu, vamos enfrentar o atual campeão da prova, uma equipa excelente com jogadores incríveis, como o Ronaldo que sempre se destacou entre os grandes jogadores. Ele, juntamente com Messi, é o melhor jogador do mundo. Já falei várias vezes com o Toni Kross (médio no Real Madrid) que me confirmou que ele, à semelhança do Robben, é uma atleta que treina com muito cuidado e que faz tudo pelo seu clube. Muitas vezes tem sido decisivo, mas sinto que as qualidades gerais da equipa também são importantes e espero que ele não esteja ‘num dia bom’ quando nos defrontarmos”, afirmou o alemão.

Heynckes acrescentou que, apesar das qualidades individuais de Cristiano, a equipa vencedora será a que for mais coesa e que praticar um futebol mais consistente.

“A equipa vencedora será a que for mais consistente, aquela na qual os jogadores se entendem e se respeitam uns aos outros. Essas, para mim, são as qualidades mais importantes num clube”, concluiu o treinador dos bávaros.

O Bayern Munique anunciou hoje que Jupp Heynckes vai abandonar o comando técnico da equipa no fim da época e será sucedido pelo croata Niko Kovac.

A primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões vai ser disputada na Allianz Arena, em Munique, em 25 de abril, enquanto o segundo jogo está marcado para a capital espanhola, em 01 de maio.