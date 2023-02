A equipa nacional de futebol feminino de Portugal entrou esta quarta-feira para a história do desporto nacional, ao apurar-se pela primeira vez para um Campeonato do Mundo de futebol.

As comandadas de Francisco Neto jogaram o playoff de acesso à competição na Nova Zelândia, diante da sua congénere dos Camarões, e venceram por 2-1.

Uma grande penalidade apontada por Carole Costa, aos 90+4 minutos, selou a inédita qualificação lusa, depois de, aos 89', a camaronesa Ajara Nchout ter ‘anulado’ o golo inicial de Portugal, apontado por Diana Gomes, aos 22.

De destacar também, a nível individual, a atuação de Tatiana Pinto, a quem a FIFA atribuiu o prémio de Melhor Jogadora (Player of the Match) do encontro Portugal-Camarões.

No final da partida, como comprovam os vídeos abaixo, a festa fez-se não só ainda no relvado, onde as jogadoras de Francisco Neto agradeceram às dezenas de portugueses que estavam nas bancadas, mas também no balneário da equipa nacional portuguesa.

Com este apuramento, Portugal vai então participar no Mundial que se disputará também na Nova Zelândia e ainda na Austrália, de 20 de julho a 20 de agosto. A turma das quinas começará por medir forças com os Países Baixos, em Dunedin, em 23 de julho, defrontando depois o Vietname, em 27, em Hamilton, para fechar com a toda poderosa seleção dos Estados Unidos, em 1 de agosto, em Auckland.