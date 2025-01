“Será uma partida difícil contra um adversário que também atravessa um momento complicado, mas que nunca vira a cara à luta. O nosso foco está em nós próprios. Sabemos o que temos de fazer para vencer”, afirmou Hugo Oliveira, na antevisão ao encontro.

O técnico identificou a falta de dinamismo e objetividade ofensiva como os principais problemas recentes, especialmente nos jogos em casa, onde os adversários jogam com blocos baixos.

“Fora, tirando o jogo com o Benfica, demos boas respostas contra Casa Pia e Braga. Se houvesse justiça, a vitória teria caído para o nosso lado”, acrescentou.

Sobre o encontro com o Boavista, Hugo Oliveira reconheceu que o adversário também atravessa um momento complicado, mas garantiu que não espera facilidades.

Apesar da fase menos positiva, Hugo Oliveira mantém a confiança no grupo. “Os jogadores querem muito ganhar. Temos encontrado poucos espaços, mas isso não nos pode afetar emocionalmente. No último jogo, conseguimos manter a baliza a zero, o que é importante para o nosso processo.”

O técnico abordou ainda a chegada do médio georgiano Otar Mamageishvili.

“É um jogador dinâmico, que já estava identificado, e vem para ajudar. O plantel está mais equilibrado, mas o mercado ainda está aberto e podem acontecer entradas e saídas”, avisou.

O Famalicão, em 12.º lugar, com 21 pontos, joga esta sexta-feira no Estádio do Bessa com o Boavista, último c com 12 pontos, numa partida relativa à 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por David Silva, da associação do Porto.