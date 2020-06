Em declarações à Lusa, o diretor executivo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) realça a “oportunidade de ter receitas extraordinárias” com a venda dos direitos de transmissão no estrangeiro das 10 jornadas que faltam jogar-se, perante um público ávido de futebol após a paragem ditada pela pandemia de covid-19.

“É uma fatia que pode chegar às dezenas de milhões para estas 10 jornadas, o que numa altura destas para o futebol português é valiosíssimo”, resume.

A I Liga vai ser reatada sob fortes restrições e sem público nos estádios em 03 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, até 26 de julho.

Após 24 jornadas, o FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica, estando a postos para um regresso que, na Alemanha, aconteceu em 16 de maio, mas não vai acontecer em França, Escócia, Bélgica ou Países Baixos, cancelados, e só mais tarde em Itália, Espanha ou Inglaterra.

Daniel Sá considera que, no meio das dificuldades trazidas pela pausa competitiva, há um “filão que está a ser explorado”, no caso a transmissão, fruto de “algum prestígio da Liga portuguesa internacionalmente”, que poderá gerar “mais receitas e visibilidade” fora do país.

O especialista em marcas Carlos Coelho explica à Lusa que essa oportunidade existe porque “há uma grande sede de retoma de normalidade, e quem regressar primeiro tem benefícios com isso, quanto mais não seja pela escassez de oferta de outros”, sobretudo no panorama internacional.

Ainda assim, o criativo alerta para um momento em que a pandemia trouxe “uma certa desconsideração global daquilo que podem ser manifestações como o futebol”, nomeadamente devido às “polémicas, guerras” e outros problemas, como “a corrupção” e a violência.