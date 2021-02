No encontro que arranca com a ronda, o FC Porto vai tentar colocar-se provisoriamente a três pontos do Sporting, que só entra em campo na terça-feira no terreno do Gil Vicente, e entrar novamente no caminho dos triunfos, depois do nulo com o Belenenses SAD na última jornada.

Por seu lado, o Sporting de Braga tem a possibilidade de igualar os campeões nacionais no segundo lugar e complicar ainda mais a vida ao Benfica, que divide o quarto posto com o Paços de Ferreira e que recebe na segunda-feira o Famalicão.

Esta temporada, para o campeonato, a equipa de Carlos Carvalhal apenas sofreu uma derrota em casa, logo na segunda jornada perante o Santa Clara (1-0), seguindo-se sete triunfos consecutivos.

Na primeira volta, no Estádio do Dragão, o FC Porto venceu o Sporting de Braga por 3-1, com um ‘bis’ do brasileiro Alex Telles, que, entretanto, rumou até ao Manchester United.

O Sporting de Braga-FC Porto está agendado para as 20:45.

Programa da 18.ª jornada:

Domingo, 7 fev:

Sporting de Braga – FC Porto, 20:45

Segunda-feira, 8 fev:

Farense — Moreirense, 17:00

Benfica — Famalicão, 19:00

Marítimo – Santa Clara, 19:00

Belenenses SAD – Vitória de Guimarães, 21:00

Terça-feira, 9 fev:

Paços de Ferreira — Portimonense, 15:00

Rio Ave — Tondela, 17:00

Boavista — Nacional, 19:00

Gil Vicente — Sporting, 21:00