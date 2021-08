O resultado do encontro foi construído na primeira parte, tendo o Marítimo chegado ao 2-0 no primero quarto de hora, com os golos de André Vidigal (12 minutos) e do iraniano Alipour (15), tendo o Belenenses SAD reduzido em cima do intervalo, através do senegalês Alioune Ndour (45).

Com esta vitória, o Marítimo encerra a jornada no 11.º lugar, com três pontos, enquanto o Belenenses SAD é 17.º e penúltimo, sem qualquer ponto, situação idêntica ao Famalicão (16.º) e Arouca (18.º).