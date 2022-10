A formação da casa adiantou-se no marcador aos 61 minutos, por intermédio do internacional argentino Nicolás Gaitán, ex-jogador do Benfica, mas, aos 84, o palestiniano Oday Dabbagh restabeleceu a igualdade.

Com o segundo empate seguido, após seis derrotas a abrir, o Paços de Ferreira passou a somar dois pontos, no 17.º e penúltimo lugar, enquanto o Arouca, que somou o quinto jogo sem ganhar, contabiliza nove, seguido no grupos dos décimos colocados.