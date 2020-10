“A rivalidade histórica acontece. É um ‘clássico’ e não fugimos dele. Queremos muito ganhá-lo, mas temos essa responsabilidade de jogar para vencer em qualquer jogo. Esta casa não permite que olhemos para um desafio sem a ambição de sermos superiores na entrega, na raça e no querer”, vincou o técnico, em conferência de imprensa.

Os ‘axadrezados’ ainda procuram o primeiro triunfo no campeonato, na sequência de um defeso assinalado por uma profunda remodelação estrutural, que trouxe 20 reforços, e pede agora “uma equipa vez mais confiante defensiva e ofensivamente nos 90 minutos”.

“Mostramos trabalho todos os dias e vivemos pressionados. Temos dois pontos em jogos fora e uma derrota em casa contra o campeão nacional. Para nós, pressão é sentimos que estamos numa casa que gosta de vencer. Vamos trabalhar com uma vontade muito grande de melhorar e sentimos que estaremos mais competitivos a cada jogo”, frisou.

Avisando que “os processos não acontecem num estalar de dedos” e podem gerar “dores de crescimento”, Vasco Seabra lembra que os novos atletas “necessitam de compreender” o modelo de jogo e o perfil associado à “cultura e raça do clube”.

“Quando falamos do tempo ou dos jogadores que chegaram, não falamos com receios nem desculpas para nada. Estamos num clube que nos traz sempre uma luta pela vitória muito grande, sabendo que temos de nos bater durante 90 minutos com toda a entrega. Além das nossas ideias, tentamos passar aos jogadores este compromisso”, apontou.

Na véspera de um duelo entre emblemas históricos do futebol português, o Boavista acautelou-se para um “jogo muito competitivo” e “um adversário sempre difícil”, como representa o conjunto vimaranense, que vai estrear o técnico João Henriques.

“Esperava um Vitória de Guimarães com o Tiago [Mendes].????? A mudança aconteceu e, naturalmente, o novo treinador vai acrescentar nuances diferentes do antecessor. Contudo, muito mais do que aquilo que tem a ver com o rival, vai ter a ver connosco. Não podemos ter medo de olhar todos os adversários olhos nos olhos”, advertiu.

O médio Angel Gomes, principal figura das ‘panteras’ em 2020/21, acusou queixas musculares e é baixa significativa nas opções de Vasco Seabra, enquanto os avançados Alberth Elis e Yusupha Njie estão na reta final de recuperação das respetivas lesões.

O Boavista, 15.º colocado, com dois pontos, recebe o Vitória de Guimarães, no 11.º posto, com quatro, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio do Bessa, no Porto, em duelo da quarta jornada da I Liga, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.