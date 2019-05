Os ‘axadrezados’ partem para esta partida melhor posicionados, no 13.º lugar com 35 pontos, mas os sadinos, que estão no lugar logo abaixo com 33 pontos, têm uma boa oportunidade de dar um passo praticamente definitivo quanto à manutenção em caso de vitória.

Programa e resultados da 32.ª jornada:

- Sexta-feira, 3 maio:

Moreirense – Rio Ave, 1-2 (1-1 ao intervalo)

- Sábado, 4 maio:

Marítimo – Sporting de Braga, 1-0 (0-0)

Feirense – Desportivo de Chaves, 4-4 (2-1)

Benfica – Portimonense, 5-1

FC Porto – Desportivo das Aves, 4-0 (2-0)

- Domingo, 5 maio:

Tondela – Santa Clara, 1-3 (0-1)

Belenenses – Sporting, 1-8 (0-2)

Vitória de Guimarães – Nacional, 2-2 (1-0)

- Segunda-feira, 6 maio:

Vitória de Setúbal – Boavista, 20:15 (Sport TV1)