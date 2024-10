Sidney Lima, aos 13 minutos, e Diogo Calila, aos 38, marcaram os golos dos anfitriões, que somaram a sexta vitória, 20 dias depois de averbarem a terceira derrota, enquanto Santi García faturou para os forasteiros, aos 28.

A formação açoriana passou a somar 18 pontos, mais dois do que o Benfica, que contabiliza menos dois jogos disputados, enquanto o Gil Vicente somou a terceira derrota e manteve-se com 10, ‘tombando’ para já no 10.º posto.