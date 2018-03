“A idade não é mais do que um número. Sei o que posso fazer e sei o que vou fazer: ganhar”, frisou o sueco, acrescentando: “Estou impaciente por regressar ao campo e ganhar ritmo de competição. O leão está esfomeado”.

Ibrahimovic lembrou que quando chegou a Inglaterra “todo o Mundo dizia que estava velho e, três meses mais tarde, tinha conquistado a Inglaterra e todos diziam que me superiorizada aos meus rivais”.

“Não se preocupem com a minha idade, sinto-te um jovem”, disse o ex-jogador do Manchester United, de 36 anos, explicando-se: “Sinto-me como Benjamin Button, nasci velho e vou morrer jovem”.

“Quando o David Beckham veio para aqui, aumentou exponencialmente a popularidade do clube e do campeonato. Isso prosseguiu com Robbie Keane e Steve Gerrard. Agora, é a minha vez de dar uma contribuição”, disse Zlatan.

Segundo o sueco, trata-se de “um campeonato competitivo, muito competitivo, em crescimento”, que o sueco já seguia quando atuava na Europa: “Quando via jogos da MLS, percebia que podia chegar ao nível do futebol europeu. É apenas uma questão de tempo”.

“Vim para tornar o campeonato melhor e fazer a diferença”, finalizou Zlatan Ibrahimovic, adiantando que já queria ter vindo antes de ingressar no Manchester United, em 2016.