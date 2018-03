O Illiabum qualificou-se hoje pela terceira vez na sua história para a final da Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer o Galitos do Barreiro por 100-93, após prolongamento, na primeira meia-final, em Braga.

A formação de Ílhavo, que perdia por 42-34 ao intervalo e forçou o tempo extra com um ‘triplo’ no último segundo, para empatar o jogo a 82, perdeu as finais de 1988/89, face à Ovarense (73-81), e de 1991/92, frente ao Benfica (76-84).

Na final, marcada para domingo, o Illiabum vai defrontar o vencedor do embate entre o Terceira Basket e o Benfica, recordista de títulos na competição (22) e vencedor das últimas quatro edições, que na sexta-feira eliminou o FC Porto (99-95).