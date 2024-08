Fisioterapeutas e médicos de medicina desportiva estão a alertar as pessoas para não tentarem fazer provas olímpicas em casa, após uma série de lesões de aspirantes a estrelas do desporto, refere o The Guardian.

O que se vê na televisão ou ao vivo nas provas pode inspirar os mais afoitos, mas praticar determinado desporto num nível principiante ou amador não é sinónimo de conseguir replicar feitos olímpicos.

Assim, aqueles que se inspiram na ginasta Simone Biles — ou na "nossa" Filipa Martins —, no ciclista de BMX Kieran Reilly ou no mergulhador Tom Daley podem correr o risco de sofrer ferimentos graves ou mesmo de perder a vida, alertam os especialistas.

"É frequente vermos pessoas virem à fisioterapia [depois] de terem assistido aos Jogos Olímpicos e de terem voltado a praticar um desporto em que já tinham participado, ou de se terem inspirado para praticar algo novo e, infelizmente, terem sofrido uma lesão durante essa atividade", diz ao jornal britânico o fisioterapeuta Matthew Harrison.

"Recentemente, atendi uma mulher que tinha dores significativas e, felizmente, não tinha sofrido uma fratura do ombro, depois de ter sido levantada e deixada cair, inspirada pelo râguebi feminino, em que as jogadoras são levantadas para apanhar as bolas altas. Felizmente, tratou-se apenas de uma contusão que melhorará com o tempo e alguns exercícios", exemplifica.

"Também foram danificados os ligamentos do pulso de um homem que, depois de ver uma prova de skate, saltou para o skate do filho e caiu muito rapidamente, aterrando no pulso e no braço para amortecer a queda. Isto vai demorar mais tempo a recuperar", aponta.

Tim Exell, professor catedrático de biomecânica e ciências da reabilitação na Universidade de Portsmouth, recorda que os participantes nos Jogos Olímpicos "são todos atletas de elite em condições físicas de topo e, por isso, se outras pessoas tentarem igualar o seu desempenho e os requisitos físicos dos seus desportos, isso pode resultar em lesões graves por não terem a flexibilidade necessária para uma prova de atletismo de esforço máximo, como o salto em comprimento, ou a força e a técnica necessárias para provas de levantamento de peso olímpico".

Por isso, a mensagem é mesmo um "não tente fazer isto em casa". Mesmo assim, há quem se aventure e publique os esforços nas redes sociais, numa nova versão dos eventos olímpicos em casa. E não há dúvidas: natação sincronizada no banho e rotinas de ginástica nas almofadas do sofá também podem trazer um grande risco de lesões.