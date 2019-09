"Os sportinguistas não podem pedir ao treinador para mudar aquilo tudo em dois dias. Psicologicamente até pode haver um 'chip' diferente, pode ter um modelo, mas o Sporting anda à procura de uma equipa. Eu sei que tem bons jogadores e podem resolver um jogo. Não o têm feito, mas podem perfeitamente fazer", disse.

Augusto Inácio falou ainda do novo treinador dos 'leões': "Não posso comparar o Silas do Belenenses com o Silas do Sporting. Não há treinador nenhum no mundo que consiga impor as suas ideias em dois dias. Ainda assim, sabemos bem que a obrigação de um grande é tentar ganhar o jogo. Mas a nossa também é tentar ganhar."

"Desde o inicio da época temos tido problemas na defesa. Todos já tiveram lesões. Não ficaria preocupado se fossem lesões musculares, mas é tudo lesões traumáticas. Até parece uma praga. São os nossos problemas que vou tentar resolver. Onze vão entrar de certeza e sete vão ficar no banco. Depois vamos ver o que o jogo vai dar", disse Inácio, referindo-se às principais dificuldades do Desportivo das Aves, que passam essencialmente pelas lesões.

O treinador foi ainda questionado sobre o facto de ser adepto do Sporting e a resposta foi perentória: "Só vejo o Aves, quero a vitória do Aves e depois disso quero que o Sporting seja feliz. Mas nos meus jogos quero que o Sporting perca sempre."

O Desportivo das Aves, lanterna-vermelha do campeonato com três pontos, recebe, pelas 20:30 de segunda-feira, o Sporting, que arrancou a jornada no otiavo lugar com oito pontos, na partida que encerra a sétima jornada da prova.