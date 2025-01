Um golo de Matteo Darmian deu hoje a vitória ao Inter Milão na visita ao Veneza (1-0), com o campeão italiano de futebol a ficar a um ponto do líder Nápoles e ainda com menos jogos disputados.

O Nápoles recebe ainda hoje o Verona, também em jogo da 20.ª jornada da Série A italiana, e pode voltar a ter quatro pontos de diferença, em caso de vitória, mas o ‘nerazzurri’ têm dois jogos em atraso. A equipa de Simone Inzaghi cumpre durante a semana o jogo da 19.ª jornada, em casa frente ao Bolonha, e ainda tem por completar o jogo da 14.ª ronda em casa da Fiorentina, interrompido aos 17 minutos, após Edoardo Bove cair inanimado. Também hoje, o Génova (11.º), sem Vitinha, lesionado, venceu em casa o Parma (1-0), que está a apenas um ponto da linha de descida.