Um dia depois do triunfo na casa do lanterna-vermelha Crotone por 2-0, o Internazionale acabou no ‘sofá’ com uma ‘seca’ que durava desde 2009/10, quando chegou ao ‘penta’ sob o comando do treinador português José Mourinho, também campeão em 2008/09.

A formação ‘nerazzurri’, que passou a somar mais 13 pontos do que Atalanta e AC Milan, com 12 por disputar, isolou-se no segundo lugar do ranking de vencedores da Serie A, deixando para trás o rival AC Milan, com 18, o último em 2010/11, antes de nove seguidos da Juventus, que totaliza 36.