Depois da vitória por 2-0 no primeiro jogo, o Inter, três vezes campeão europeu, voltou a vencer, com um golo do argentino Lautaro Martínez (74 minutos), assegurando pela sexta vez a presença na final da mais importante prova europeia de clubes, a primeira desde 2009/10.

Na final, marcada para 10 de junho, em Istambul, o ‘carrasco’ de FC Porto e Benfica nas rondas anteriores vai encontrar o Real Madrid, campeão em título, ou o Manchester City, que se defrontam na quarta-feira em Inglaterra, depois de uma igualdade a um golo no primeiro jogo.