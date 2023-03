“O FC Internazionale Milano manifesta a sua maior solidariedade aos seus adeptos, provenientes de toda a Europa e detentores de bilhetes que davam acesso ao jogo de ontem [terça-feira] à noite, entre o FC Porto e o Inter, que foram impedidos de entrar no estádio do Dragão”, pode ler-se no comunicado que o Inter publicou no site oficial.

Segundo o clube de Milão, muitos dos seus adeptos, incluindo numerosas famílias com crianças, “foram segregados numa zona de contenção, perto do setor visitante, por decisão unilateral do FC Porto, e ali retidos durante todo o jogo, ao qual não puderam assistir, sendo expostos”, no entender do Inter, “a um estado de tensão e a um perigo potencial”.

Por considerar grave o que se passou no Dragão, o Inter Milão solicitou a intervenção da UEFA para “apurar o que se passou e para que situações deste tipo, que colidem com princípios de cordialidade, desportivismo, igualdade e inclusão, não se repitam, em defesa de todos os adeptos, independentemente da sua filiação clubista ou nacionalidade”.

O FC Porto empatou 0-0 na receção ao Inter Milão, na terça-feira, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, acabando por ser eliminado da prova, face à derrota por 1-0 sofrida em San Siro, na primeira mão.