A equipa de Florença começou praticamente a ganhar, graças a um golo do avançado argentino Nicolas González, assistido pelo médio francês Jonathan Ikone, logo aos três minutos, mas o Inter deu a volta ao resultado ainda na primeira parte.

Dois golos do avançado argentino Lautaro Martinez, campeão mundial no Qatar, aos 29 e 37 minutos, o primeiro na sequência de um passe em profundidade do médio croata Marcelo Brozovic, e o segundo após um cruzamento para a área de Nicolo Barella, consumaram a reviravolta.

Na segunda parte, a Fiorentina esteve sempre por cima do jogo, mas não teve a eficácia que o Inter demonstrou na primeira parte e não conseguiu juntar ao seu palmarés a sétima Taça de Itália, sendo que a última vez que teve êxito foi em 2001.

O Inter igualou assim a Roma no segundo lugar com nove Taças de Itália, duo ainda distante da Juventus, que lidera com 14 troféus, enquanto a Lazio soma sete, o Nápoles e a Fiorentina, seis, o AC Milan e o Torino, cinco.

As duas equipas vão ainda disputar outra final esta temporada, com o Inter a tentar vencer a Liga dos Campeões, frente ao Manchester City, e a Fiorentina a defrontar o West Ham na Liga Conferência Europa.