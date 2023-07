“Quem joga no Barça tem sempre a ambição de ganhar tudo. Quero dar o meu melhor, sempre com muito sentido de responsabilidade e ambição. Tinha a ambição de jogar num dos melhores clubes do mundo. É um grande clube”, disse o universal, em declarações divulgadas no site oficial dos tricampeões espanhóis.

Erick Mendonça, de 27 anos, vinculou-se ao FC Barcelona até 2026, sendo que no emblema da Catalunha vai encontrar o compatriota André Coelho.

“O André sempre me falou muito bem do clube quando estávamos juntos na seleção. Só joguei com ele na seleção e agora temos a possibilidade de jogarmos juntos no clube também”, disse.

O internacional luso chega ao FC Barcelona após ter terminado a ligação ao Sporting, clube em que atuou nas últimas cinco temporadas, depois de uma primeira passagem, entre 2012 e 2015, então sobretudo para atuar nos juniores ‘leoninos’.

Campeão mundial, em 2021, e europeu, em 2022, por Portugal, Erick conta ainda com passagens por Quinta dos Lombos e Fundão, mas foi no emblema de Alvalade que arrecadou vários troféus, 15 no total: três campeonatos nacionais, três taças de Portugal, duas taças da Liga, cinco supertaças e duas ligas dos campeões, uma delas precisamente diante dos catalães, em 2020/21.