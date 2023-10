A notícia foi inicialmente avançada pela imprensa internacional, estando em causa o crime de adultério.

No centro desta situação, estava o encontro do futebolista com a artista iraniana Fatemeh Hamami, de 34 anos, que tem 85% do corpo paralisado e que se tornou famosa devido aos quadros que pinta com os pés. Este encontro foi partilhado na conta da rede social Instagram da artista.

Entretanto, a Embaixada do Irão em Espanha emitiu, ao início da tarde desta sexta-feira, um comunicado através das plataformas oficiais, na qual abordou as informações de que o país teria condenado Cristiano Ronaldo a uma sanção de 100 chicotadas.

"Desmentimos rotundamente a emissão de qualquer ordem judicial contra qualquer atleta internacional, no Irão. É motivo de preocupação que a publicação de notícias tão infundadas possa eclipsar os crimes de lesa humanidade e de guerra contra a oprimida nação Palestina", referem.

"Cabe assinalar que Cristiano Ronaldo viajou ao Irão nos dias 18 e 19 de setembro para disputar um jogo oficial de futebol e foi muito bem recebido pelo povo e pelas autoridades. O seu encontro sincero e humano com Fatemeh Hamami também foi elogiado e admirado, tanto pelo povo, como pelas autoridades desportivas do país", terminam.