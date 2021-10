Uma dose dupla para entretenimento de super atletas. Cascais acolhe no dia 24 a primeira edição do IRONMAN, triatlo de longa distância que engloba 3,8 km de natação, 180 de ciclismo e 42,2 km (uma maratona) a correr e ainda a quarta edição do IRONMAN 70.3 Portugal – Cascais, prova que reduz para metade as distâncias referidas, isto é, 1,9 km (1.2 milhas) de natação, 90 km (56 milhas) de ciclismo e 21,1 km de corrida.

Para a distância de super-homens e super-mulheres estão inscritos 2200 atletas, não profissionais, entre os quais 367 portugueses.

A competição de média distância, o IRONMAN 70.3, apresenta uma lista com mais de 50 homens e 35 mulheres profissionais, entre 2200 atletas num total de 88% estrangeiros e representando mais de 70 nacionalidades.

Na prova masculina, destaque para os portugueses Filipe Azevedo, dorsal número dois, duas vezes campeão do IRONMAN 70.3 Shangai 2018/2019 e medalha de bronze em Cascais nas duas últimas edições (2018 e 2019) e João Ferreira, vice-campeão nacional de média distância e 10.º classificado no mundial de longa distância. A lista de notáveis é abrilhantada pelo belga Bart Aernouts, vice-campeão do mundo de IRONMAN em 2018, no Hava, e pelo trio de atletas olímpicos em Tóquio 2020, o inglês Jonathan Brownlee (bronze em Londres 2012, prata no Rio 2016 e medalha de ouro em Tóquio 2020, na competição mista ao lado de Jess Learmonth, Jonathan Brownlee, Georgia Taylor-Brown e Alex Yee), o norueguês Casper Stornes e o australiano Aaron Royle.

Raquel Rocha, bicampeã nacional de média distância, e Vera Vilaça são as esperanças portuguesas num evento que conta, entre outras, com o trio inglês, Nikki Bartlett, India Lee e Kimberley Morrison.

A baía de Cascais será o palco da prova de natação, de seguida os atletas irão pedalar pela estrada da Praia do Guincho, entram na paisagem verdejante da serra de Sintra, passam pelo Autódromo do Estoril, percorrem a marginal entre Cascais e Oeiras e, por fim, arrancam do Hipódromo para a maratona que os transportará da linha costeira da estrada do Guincho até ao Cabo Raso e regresso a Cascais.

Emma Pallant-Browne e Javier Gomez foram os vencedores da última edição, em 2019.

A prova de Cascais atribui lugares de qualificação para o Mundial 2022 IRONMAN World em Kailua-Kona, Havai.