O ciclista português Ivo Oliveira (Hagens Berman Axeon) venceu hoje a quarta e última etapa do Circuito Internacional das Ardenas, num dia de jornada dupla em que o irmão, Rui Oliveira, foi quinto na primeira tirada.

Ivo Oliveira, de 21 anos, terminou os 104 quilómetros em Charleville-Mezières em 2:29.20 horas, com um segundo de vantagem sobre o resto do pelotão com uma vitória autoritária no ‘sprint’ em que o irmão, Rui, foi 12.º.

Tiago Antunes (Centre Mondial du Cyclisme) foi 25.º na última tirada do dia, com João Almeida (Hagens Berman Axeon) em 97.º e penúltimo lugar.

Na primeira etapa do dia, o último do Circuito e um de jornada dupla, foi Rui Oliveira a ‘brilhar’, ao terminar a terceira tirada da prova em quinto, com o mesmo tempo do francês Jeremy Cornu (Direct Energie), que concluiu os 79 quilómetros ao ‘sprint’ ao fim de 1:57.47 horas.

Na classificação geral final, a vitória recaiu sobre o francês Anthony Maldonado (St Michel — Auber93), com Rui Oliveira como melhor português, no 17.º posto, a 14 segundos do vencedor.

Ivo Oliveira acabou no 25.º posto, Tiago Antunes fechou no 32.º lugar e João Almeida em 70.º.