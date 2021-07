O ‘play-in’ será disputado pelas equipas que terminem a época regular entre o sétimo e o 10.º lugar de cada uma das duas conferências, de modo a apurar as duas últimas equipas do Este e Oeste que se vão juntar às seis primeiras, que seguem diretamente para os ‘play-offs’.

A época regular arranca em 19 de outubro e vai decorrer até ao dia 10 de abril de 2022. Depois de disputados os jogos do ‘play-in’, realizam-se os ‘play-offs’, com as oito melhores equipas de cada uma das conferências, a partir de 16 de abril.

A época vai terminar, no máximo, no dia 19 de junho e o ‘draft’ está marcado para quatro dias depois.

Os Milwaukee Bucks, liderados pelo grego Giannis Antetokounmpo, vão defender o título conquistado na última temporada, depois de baterem na final os Phoenix Suns.