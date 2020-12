Na publicação na rede social Instagram, o jogador de 34 anos escreveu: "Quero partilhar convosco que decidi pôr fim à minha carreira como futebolista profissional", que foi uma "decisão difícil de tomar mas a mais sábia".

"Desde a minha lesão de tornozelo entre o ano 2015/2016 comecei uma luta dando tudo de mim para voltar a jogar em condições favoráveis este desporto que tanto me apaixona e embora eu volte aos campos depois de dois anos, foi muito difícil ter o desempenho que queria".

Depois de explicar esta lesão, o Martinez, que jogava agora pelo Portimonense, agradeceu a Deus, "que através da sua santa palavra" foi a sua "força e sustento".

Em seguida, agradeceu aos clubes, treinadores, companheiros de profissão e à seleção da Colômbia, pela qual joga, por tudo o que viveu. Deixou um agradecimento à família, a todos o que o seguiram e apoiaram a sua carreira, cada claque e jornalista. Um último agradecimento ficou para os médicos fisioterapeutas, que participaram em todos os tratamentos de Martinez.

O jogador atuou duas épocas no FC Porto (de 2012 a 2015), no Atlético de Madrid (na época 2015/2016) e no clube chinês Guangzhou Evergrande (na época 2016/2017).