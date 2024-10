Jaime Faria venceu hoje Gastão Elias, no duelo 100% português dos quartos de final do challenger brasileiro de ténis de Curitiba, qualificando-se para as meias-finais da prova de terra batida.

Jaime Faria, 144.º jogador mundial, superou Gastão Elias, 326.º, com reviravolta, em três ‘sets’, pelos parciais de 5-7, 6-3 e 6-1. Nas meias-finais, o jogador luso vai defrontar o vencedor do embate entre os brasileiros Gustavo Heide, 177.º da hierarquia, e Mateus Alves, 292.º.