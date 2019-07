O jogador de 28 anos, que pediu ao emblema germânico para não exercer o direito de compra que tinha, regressou dois anos depois à Cidade Desportiva do Real Madrid, em Valdebebas, nos arredores da capital, onde tinha estado pela última vez em 2 de junho de 2017, um dia antes da final da Liga dos Campeões, que os merengues venceram por 4-1 frente à Juventus.

James Rodríguez, que passou pelo FC Porto entre 2010 e 2013, foi integrado no grupo de trabalho do técnico francês Zinédine Zidane, mas, de acordo com a imprensa desportiva, não deverá permanecer no Real Madrid, podendo rumar ao rival Atlético Madrid ou então até Itália, para representar o Nápoles.

De acordo com o sítio do clube, o treino dos ‘meregues’ foi à porta fechada e contou pela primeira vez com os brasileiros Casemiro e Éder Militão, outros dois antigos jogadores do FC Porto.

Casemiro, representou os portistas em 2014/15, prepara-se para cumprir a quinta temporada no Real Madrid, enquanto Militão foi contratado esta época aos ‘dragões’.

Os dois jogadores só hoje iniciaram a pré-temporada, devido a participação na Copa América, em que ajudaram o Brasil a vencer a competição.