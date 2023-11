Na primeira meia-final do dia, disputada no Pala Alpitour, em Turim, o jovem anfitrião, de 22 anos, precisou de três sets para levar a melhor diante do russo Daniil Medvedev, número três do mundo, por 6-3, 6-7 (4-7) e 6-1, tornando-se no primeiro transalpino a marcar presença na final do torneio de encerramento da época, reservado aos oito melhores tenistas do ano.

“É um sentimento incrível. Hoje, foi um encontro muito duro. Senti que ele estava a ser mais agressivo, especialmente no primeiro set. Não sei bem como, fiz o ‘break’ e a partir daí comecei a sentir-me melhor. O segundo set foi muito equilibrado, mas depois ele fez um bom ‘tie-break’. No terceiro tentei ser um pouco mais agressivo e variar um pouco mais o meu jogo. Estou feliz por estar na final”, reconheceu o transalpino.

Depois de alcançar o terceiro triunfo consecutivo ante o moscovita em nove confrontos diretos, Jannik Sinner (4.º ATP) ficou a aguardar pelo duelo entre o líder do ranking ATP e o número dois do mundo, Alcaraz, para conhecer o próximo adversário.

E no segundo encontro da jornada de hoje, Novak Djokovic, de 36 anos, desempatou o confronto direto (2-2), ao alcançar o terceiro triunfo na carreira ante o jovem de Múrcia, a estrear-se nas ATP Finals aos 20 anos, em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2, ao fim de uma hora e 30 minutos.

No derradeiro embate, o seis vezes campeão da prova e detentor de 24 títulos do Grand Salm vai medir forças com o jogador da casa, Jannik Sinner, que se poderá tornar no primeiro vencedor italiano nos 54 anos de história do torneio.