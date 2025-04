Almeida, de 26 anos, completou os 169,6 quilómetros entre Beasain e Markina-Xemein, num dia com sete contagens de montanha, em 03:52.39 horas, numa etapa em que chegou isolado à meta, com 28 segundos de vantagem sobre o mexicano Isaac Del Toro, seu colega de equipa, e o alemão Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Na classificação geral, o português, que atacou na última subida do dia, vestiu a camisola amarela, símbolo do primeiro lugar, com 30 segundos de vantagem sobre Schachmann, anterior líder, e 38 segundos sobre o também germânico Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe)

Na sexta-feira cumpre-se a quinta e penúltima etapa, com uma ligação de 172,3 quilómetros entre Urduña e Gernika-Lumo, com quatro contagens de terceira categoria.