O futebolista internacional português João Félix é reforço do Chelsea para a nova temporada, tendo assinado um contrato por sete épocas, até 2031, finalizando a sua ligação ao Atlético Madrid, anunciou hoje o clube inglês.

No seu site oficial, o emblema londrino assinalou o regresso do avançado de 24 anos, que já tinha representado o clube na segunda parte da época de 2022/23, mas por empréstimo dos ‘colchoneros’.

"Estou muito feliz por regressar ao Chelsea e mal posso esperar para começar. Adorei o tempo que passei no Chelsea e disse aos meus amigos e familiares que, um dia, gostaria de voltar à Premier League. Poder fazê-lo agora e, ainda por cima, com o Chelsea é muito bom. Estou muito entusiasmado por estar de regresso", afirmou João Félix, em declarações divulgadas pelos 'blues'.

Apesar de nenhum dos emblemas ter adiantado os valores envolvidos no negócio, tanto a imprensa espanhola como a inglesa referem que o Chelsea pagou 50 milhões de euros (ME) fixos pela transferência do avançado luso, aos quais poderão acrescer cinco milhões mediante o cumprimento de determinados objetivos.

Félix abandona assim definitivamente o Atlético Madrid, após uma ligação de cinco anos, numa passagem algo conturbada pelo clube, com vários episódios de conflito, não só com o técnico Diego Simeone, mas também com os adeptos do clube da capital.

Formado no Benfica e depois de uma segunda parte da época de 2018/19 em ‘grande’ na equipa principal - em que foi determinante para a conquista do título de campeão português -, Félix seguiu para o Atlético Madrid numa transferência recorde de 120 ME, mas nunca se afirmou em Espanha, apesar de ter ajudado a conquistar o título de 2020/21.

Em 2022/23, o avançado esteve emprestado ao Chelsea na segunda metade da época, registando quatro golos em 20 jogos pelo emblema da Premier League.

Na última temporada, Félix viveu nova cedência, desta vez ao FC Barcelona, mas, apesar de um bom arranque, acabou por terminar a temporada fora do habitual ‘onze’ inicial da equipa catalã.

Pela seleção nacional, o avançado tem 41 jogos e oito golos, tendo ficando recentemente ligado à eliminação de Portugal na Euro2024 nos quartos de final, com a França, ao falhar a grande penalidade que ditou o adeus luso no desempate por castigos máximos.

Nos 'blues', Félix vai juntar-se a outro internacional luso, no caso o extremo Pedro Neto, que foi contratado no início deste mês ao Wolverhampton, por 60 ME.