O episódio aconteceu no sábado num jogo em que o Atlético de Madrid venceu por 1-0 no terreno do Elche. Não foi titular, mas ainda foi a tempo de ver a equipa da casa desperdiçar uma grande penalidade aos 90+1, com a bola a ir ao poste. E foi precisamente este lance que está a motivar a insatisfação dos adeptos colchoneros.

EPA/JUANJO MARTIN