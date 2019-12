É a sexta vez que o internacional português Cristiano Ronaldo leva o prémio de Melhor Futebolista. O CR7 já tinha sido distinguido em 2011, 2014, 2016, 2017 e 2018.

João Félix, que saiu do Benfica para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros, já venceu este ano o prémio Golden Boy, que distingue o melhor futebolista sub-21. Nos Globe Soccer Awards, Félix tinha a concorrência de Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Erling Haaland (Salzburgo) e Ansu Fati (FC Barcelona).

Outro português habituado aos prémios é o empresário Jorge Mendes, que estava indicado mais uma vez, juntamente com os italianos Mino Raiola e Federico Pastorello.

Ainda no futebol português, os Globe Soccer Awards elegeram o SL Benfica como Melhor Academia do Ano, a par com o Ajax.

Os Globe Soccer Awards distinguiram ainda: Jurgen Klopp (Liverpool) como Treinador do Ano, o Liverpool como Clube do Ano, e Lucy Bronze (Lyon) como Melhor Jogadora.