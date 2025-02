O avançado inglês Tammy Abraham esteve em destaque no primeiro tempo, ao assinalar os dois primeiros golos dos ‘rossoneri’, aos 16 e aos 42 minutos, com o internacional francês Theo Hernández a assistir em ambas as ocasiões.

Já no segundo tempo, aos 54, o atacante ucraniano Artem Dovbyk reduziu para a formação da capital, antes de o técnico luso Sérgio Conceição lançar em campo João Félix, aos 59, e Rafael Leão, aos 70.

O avançado contratado no último dia do ‘mercado’ de inverno ao Chelsea, por empréstimo, precisou de 13 minutos para assinar o primeiro golo com a camisola ‘rossonera’, aos 72, correspondendo a um passe do mexicano Santiago Gimenez, que também chegou ao clube recentemente, proveniente do Feyenoord.

Com a vitória, o AC Milan garantiu um lugar nas meias-finais da Taça de Itália, fase em que vai defrontar o vencedor da partida entre a Lazio e o Inter Milão, agendado para 25 de fevereiro.

Na outra semifinal, o Bolonha aguarda o desfecho do embate entre Juventus, de Francisco Conceição e Renato Veiga, e o Empoli, que vai ser jogado em 26 de fevereiro, depois de ter afastado a Atalanta (1-0), na terça-feira.