João Félix é um dos 20 finalistas do prémio Golden Boy atribuído anualmente pelo jornal Tutto Sport para destacar o nome jovem mais promissor do futebol mundial. E segundo o título italiano é também o favorito a receber galardão.

A concorrência, essa, é de peso. Entre os 19 nomes que restam encontra-se o do vencedor da edição de 2018, o central da Juventus Matthijs de Ligt para além de alguns dos maiores talentos emergentes do futebol mundial como Ansu Fati do FC Barcelona, Jadon Sancho dos alemães do Borussia Dortmund, dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo do Real Madrid e Kai Havertz do Bayer Leverkusen.

A lista fica completa com os nomes de Alphonso Davies (Bayern Munique), Donnarumma (AC Milan), Philip Foden (Manchester City), Mattéo Guendouzi (Arsenal), Erling Braut Haland (Salzburgo), Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt), Moise Kean (Everton), Lee Kang-in (Valencia), Lunin (Valladolid), Donyell Malen (PSV), Mason Mount (Chelsea), Ferrán Torres (Valencia) e Nicolò Zanilo (AS Roma).

O herdeiro de CR7", o favorito

O jornal italiano, na página dedicada ao prémio no site, coloca Félix como favorito a vencer o galardão que no passado coroou as jovens e promissoras carreiras de Lionel Messi, Kun Aguero, Paul Pogba, Raheem Sterling ou Kylian Mbappé.

Apelidado de "herdeiro de CR7" - sendo curioso que Cristiano Ronaldo nunca tenha vencido o prémio que é atribuído desde 2003 - são destacados os feitos de um jogador "supersónico" que no verão valeu uma transferência mais elevada do que a do campeão do mundo Antoine Griezmann. Tudo isto sem que tenha sequer completado 20 anos.

A confirmarem-se as previsões, João Félix tornar-se-ia no segundo português a receber o Golden Boy depois de em 2016 o médio Renato Sanches ter sido premiado depois de se ter sagrado campeão europeu por Portugal e se ter transferido do SL Benfica para o Bayern Munich.

O vencedor será anunciado no dia 16 de dezembro.