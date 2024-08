“A Sport Lisboa e Benfica — Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Paris Saint-Germain para a alienação da totalidade dos direitos do jogador João Neves, por um montante líquido de Euro 59.921.587 (…), acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o montante global da transferência poderá atingir o montante líquido de Euro 69.908.518 (…)”, refere a nota.

No mesmo documento enviado ao regulador do mercado, a SAD ‘encarnada’ dá conta de que “terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda e o Paris Saint-Germain não terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade”.

Por seu lado, o Paris Saint-Germain também já anunciou a contratação do médio, que assinou um vínculo por cinco temporadas com os parisienses, até 2029.

João Neves, de apenas 19 anos, esteve ligado às ‘águias’ desde sempre, numa primeira fase integrado nas escolas do clube em Tavira e Faro, e a partir de 2016/17 no Benfica Campus, no Seixal, onde percorreu todos os escalões de formação até atingir equipa principal em 2022/23.

Estreou-se pela mão do treinador Roger Schmidt, em dezembro de 2022, numa derrota com o Sporting de Braga, acabando essa temporada com 20 partidas e como titular dos ‘encarnados’, inclusive marcando um golo diante do Sporting (2-2), que seria crucial para a conquista do título de campeão.

Na época passada, consolidou-se definitivamente como uma das principais opções do treinador, com 55 encontros, 49 dos quais como titular, e três golos em todas as competições.

Deixa a Luz com um total de 75 jogos e quatro golos pelo conjunto principal, pelo qual arrecadou um campeonato nacional e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

João Neves, que entretanto já contabiliza nove internacionalizações por Portugal e esteve recentemente no Euro2024, deixa o clube da Luz para se juntar aos campeões franceses, onde encontrará os compatriotas Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha e Gonçalo Ramos.