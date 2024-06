O 'juiz', de 36 anos, concluiu a época com a nota final de 9,433, atribuída pela secção de classificações do CA da FPF, batendo Fábio Veríssimo, da AF Leiria, que foi segundo, com 9,370, e André Narciso, da AF Setúbal, terceiro, com 9,352.

João Pinheiro sucede nesta classificação a Artur Soares Dias, da AF Porto, que arbitrou esta época a final da Liga Conferência Europa e vai estar na fase final do Euro2024.

No que respeita aos assistentes, o primeiro classificado foi Bruno Jesus, da Associação de Futebol de Lisboa, com a nota de 8,736.

Luciano Maia (AF Braga), que tinha sido o primeiro em 2021/22 e 2022/23, acabou agora em segundo, com 8,726, enquanto Paulo Soares (AF Coimbra) foi terceiro, com 8,722.