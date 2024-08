Os canoístas portugueses João Ribeiro e Messias Baptista, campeões mundiais em título, foram hoje sextos classificados na final da prova de K2 500 metros dos Jogos Olímpicos Paris2024, conseguindo assim um diploma olímpico para Portugal.

João Ribeiro e Messias Batista cumpriram a prova em 1.27,82 minutos, numa corrida em que a medalha de ouro foi para a dupla alemã Jacob Schopf/Max Lemke, com 1.26,87, a de prata para os húngaros Bence Nadas/Sandor Totka, com 1.27,15, e a de bronze para os australianos Jean van der Westhuyzen/Tom Green, com 1.27,29.

Esta foi a melhor prestação de um K2 masculino português em Jogos Olímpicos, superando o 11.º de Joaquim Queirós/Rui Fernandes, em Atlanta1996.