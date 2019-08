João Sousa, 43.º do ‘ranking’ mundial, que entrou no quadro principal face à desistência do italiano Fábio Fognini, até superou Shapovalov no primeiro parcial, com um 6-2 a seu favor, porém, o 34.º da hierarquia, com um 6-3, seguido de um 6-2, ao fim de uma hora e 39 minutos, deixou o vimaranense fora da prova.

O número um nacional vai competir ainda hoje ao lado do argentino Guido Pela, na vertente de pares.