“Estou muito contente com a vitória de hoje e a minha exibição. Penso que fiz um encontro muito bom, com grande nível. Consegui responder muito bem, já estou um bocadinho mais habituado à altitude, e hoje senti-me bastante melhor em ‘court'. Servi muito bem e consegui estar muito focado para depois de dois ‘breaks', tanto no primeiro como no segundo ‘set', manter o meu serviço e acabar por vencer", explicou.

O número um português e 49.º colocado no ‘ranking' ATP bateu o jogador oriundo do ‘qualifying' (265.º ATP), por duplo 6-4, para marcar encontro com o espanhol Baustista Agut, que foi eliminado no All England Club pelo sérvio e atual campeão Novak Djokovik.

"Vai ser mais um encontro bastante duro contra o Bautista Agut, um jogador que conheço bem. Espero mais um encontro difícil, mas espero manter o nível que tenho vindo a exibir e fazer tudo para poder vencer", avançou Sousa, que conquistou o seu segundo título ATP em Valência, em 2015, precisamente diante o atual 13.º classificado da hierarquia mundial.

Na competição de pares, João Sousa e o parceiro italiano Simone Bolelli ficaram pelos quartos de final, depois da derrota ante a dupla primeira cabeça de série, constituída pelo austríaco Philip Oswald e o eslovaco Filip Polasek, por 6-3 e 6-2.

"Eles hoje foram muito melhores que nós, que não conseguimos fazer grande coisa. Eles estiveram muito bem, conseguiram um ‘break' muito cedo, que lhes deu confiança e permitiu que passassem para a frente e se soltassem mais. Foram superiores", admitiu o jogador português, de 30 anos.