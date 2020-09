Depois de ganhar, num sorteio, ao sueco Micael Ymer, para a vaga de 'lucky loser', João Sousa, 74.º na hierarquia mundial ATP, ficou a saber que vai bater-se na primeira ronda com o 43.º colocado do 'ranking', beneficiando da desistência do francês Richard Gasquet.

Em caso de vitória num confronto inédito com Millman, Sousa irá bater-se com o oitavo cabeça de série do torneio, o argentino Diego Schwartzman.

Hoje, o português perdeu por categóricos 6-3 e 6-0 frente ao 49.º classificado no 'ranking' ATP, o norte-americano Tennys Sandgren, num jogo que durou apenas uma hora e 11 minutos de confronto e no qual o vimaranense de 31 anos venceu apenas dois dos sete jogos de serviço.