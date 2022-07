Apesar de chegar aos campeonatos do mundo com o estatuto de vice-campeão, a extinção dos 50 quilómetros e uma operação à anca após ter sido quinto classificado nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 retiram alguma ambição a João Vieira, que, aos 46 anos, apontou à melhoria do seu recorde nacional conseguido em abril, com 2:33.23 horas.

O atleta do Sporting vai isolar-se no ‘ranking’ de participações, superando a conterrânea Susana Feitor, que conta 11, tendo como melhores resultados, além da prata em Doha2019, o bronze, nos 20 quilómetros marcha, em Moscovo2013, após a desclassificação de Alexander Ivanov, por doping.

João Vieira vai iniciar a prova, marcada para as 06:15 locais (14:15 em Lisboa), nas imediações do estádio de futebol americano Autzen, com o 48.º tempo do ano, à frente de Rui Coelho, 60.º e último dos apurados pelo ‘ranking’ mundial, que detém o 123.º registo de 2022, com 2:44.57, praticamente mais nove minutos do que o seu recorde pessoal (2:36.00).

Os dois marchadores são os últimos dos 23 portugueses presentes na 18.ª edição dos campeonatos do mundo a entrar em competição.