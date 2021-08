O extremo português Joelson Fernandes vai atuar nas próximas duas temporadas no Basileia por empréstimo do Sporting, anunciou hoje o vice-campeão suíço no seu site oficial.

"O internacional português sub-21 Joelson Fernandes está a transferir-se do Sporting para o Basileia por empréstimo até ao verão de 2023. O Basileia fica com opção de compra do extremo de 18 anos", lê-se na nota publicada pelo emblema helvético. Joelson fez toda a sua formação no Sporting e chegou a estrear-se na equipa principal em 2019/20, mas não entra nas opções do técnico Rúben Amorim. Em Basileia, o jogador nascido na Guiné-Bissau junta-se aos defesas lusos Gonçalo Cardoso e Tomás Tavares, cedido pelo Benfica.