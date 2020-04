Na terça-feira, o internacional costa-marfinense Aurier partilhou um vídeo na rede social Instagram com a legenda “a trabalhar com o meu irmão”, no qual era possível ver o jogador ao ar livre, em corrida ao lado de Moussa Sissoko.

Aurier surgiu com uma máscara, mas sem distanciamento, com ambos a repetirem a infração de há duas semanas do treinador português José Mourinho, visto a treinar num parque com Davinson Sánchez, Ryan Sessegnon e Tanguy Ndombélé.

“Queremos pedir desculpa por não termos dado o exemplo aqui. Devemos todos seguir as recomendações do governo para minimizar o número de vidas perdidas durante esta pandemia”, referiram os jogadores, numa declaração conjunta, acrescentando que irão realizar donativos para o Sistema Nacional de Saúde britânico.

Há duas semanas, também Mourinho admitiu que as suas ações não tinham estado de acordo com o que é pedido pelo governo: "Aceito que as minhas ações não estão em linha com o protocolo do governo e que todos nós só devemos ter contacto com membros do nosso núcleo de casa", disse o treinador português.